Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: Сеть в восторге от первого совместного селфи Галкина с женой
Семья выпавшего из окна актёра идет к Бондарчуку
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Не уступит»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
15:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Проект по проверке качества автомобильного топлива «Трасса» стартовал в Нижегородской области

По итогам 2016 года свыше 40% снимаемых на автозаправках региона проб не соответствовали требованиям ГОСТа.

Проект по проверке качества автомобильного топлива «Трасса» стартовал в Нижегородской области.

Как заявил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов на брифинге 14 апреля, проект общественного экологического контроля «Трасса» направлен прежде всего на выявление некачественного автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях области и Нижнего Новгорода.

«По итогам 2016 года свыше 40% снимаемых на автозаправках региона проб не соответствовали требованиям ГОСТа, именно поэтому мы запустили проект «Трасса», — отметил Атмахов.

По словам парламентария, цель проекта состоит в выявлении правонарушений при реализации нефтепродуктов в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области. В рамках проекта «Трасса» в течение ближайших четырех месяцев планируется проверять качество топлива на автозаправочных станциях региона. Всего планируется провести около 10 рейдов. Кроме этого, будет запущена «горячая линия» по номеру 4391000, на которую каждый желающий сможет позвонить и сообщить о некачественном топливе на той или иной автозаправке. По жалобам жителей района также будут проведены проверки.

Владислав Атмахов добавил, что сегодня комиссия из представителей общественных организаций — аттестованного испытательного центра «Нижегородиспытания» государственного регионального центра Росстандарта, общественной палаты Нижегородской области, а также членов общественных экологических организаций НРО «ВООП», «Территория Завтра» и комитета регионального парламента по экологии провела рейд по 4 АЗС региона (в поселках Пыра и Строителей, на въезде в Нижний Новгород по Московскому шоссе и на пересечении улиц Ковалихинская и Белинского).

Как отметил директор ФБУ «Нижегородский центр стандартизации и метрологии» Филипп Балашов, на одной из АЗС в ходе рейда было выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества — серы в 628 раз в дизельном топливе.

По словам директора АНПО «Территория завтра» Светланы Васильевой, по данному факту планируется передать материалы проверки в вышестоящие организации — Росприроднадзор, Росстандарт, при необходимости в правоохранительные органы для возбуждения дела.

В заключение Владислав Атмахов отметил, что, если данный проект даст реальные результаты, то можно пойти по примеру других регионов России и обратиться к правительству за получением гранта для дальнейшей работы общественных организаций в этом направлении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опубликована декларация о доходах Путина и Медведева за 2016 год
КНДР назвала цели возможного авиаудара в случае агрессии США
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь