Проект по проверке качества автомобильного топлива «Трасса» стартовал в Нижегородской области.

Как заявил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов на брифинге 14 апреля, проект общественного экологического контроля «Трасса» направлен прежде всего на выявление некачественного автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях области и Нижнего Новгорода.

«По итогам 2016 года свыше 40% снимаемых на автозаправках региона проб не соответствовали требованиям ГОСТа, именно поэтому мы запустили проект «Трасса», — отметил Атмахов.

По словам парламентария, цель проекта состоит в выявлении правонарушений при реализации нефтепродуктов в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области. В рамках проекта «Трасса» в течение ближайших четырех месяцев планируется проверять качество топлива на автозаправочных станциях региона. Всего планируется провести около 10 рейдов. Кроме этого, будет запущена «горячая линия» по номеру 4391000, на которую каждый желающий сможет позвонить и сообщить о некачественном топливе на той или иной автозаправке. По жалобам жителей района также будут проведены проверки.

Владислав Атмахов добавил, что сегодня комиссия из представителей общественных организаций — аттестованного испытательного центра «Нижегородиспытания» государственного регионального центра Росстандарта, общественной палаты Нижегородской области, а также членов общественных экологических организаций НРО «ВООП», «Территория Завтра» и комитета регионального парламента по экологии провела рейд по 4 АЗС региона (в поселках Пыра и Строителей, на въезде в Нижний Новгород по Московскому шоссе и на пересечении улиц Ковалихинская и Белинского).

Как отметил директор ФБУ «Нижегородский центр стандартизации и метрологии» Филипп Балашов, на одной из АЗС в ходе рейда было выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества — серы в 628 раз в дизельном топливе.

По словам директора АНПО «Территория завтра» Светланы Васильевой, по данному факту планируется передать материалы проверки в вышестоящие организации — Росприроднадзор, Росстандарт, при необходимости в правоохранительные органы для возбуждения дела.

В заключение Владислав Атмахов отметил, что, если данный проект даст реальные результаты, то можно пойти по примеру других регионов России и обратиться к правительству за получением гранта для дальнейшей работы общественных организаций в этом направлении.