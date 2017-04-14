МЦК в ночь на Пасху будет работать до двух часов

Московское центральное кольцо в ночь на Пасху, которая в 2017 году отмечается 16 апреля, будет работать на час дольше обычного — до 2:00. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает официальный микроблог МЦК в Twitter.

«Для удобства пассажиров в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля МЦК будет работать до двух ночи», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная подземка также продлит свою работу до двух часов ночи. Кроме того, изменят график наземный городской транспорт и пригородные электрички.