В Казани объявили в розыск подростка, ушедшего из дома 10 дней назад

В Казани объявили в розыск подростка, ушедшего из дома 10 дней назад

В Казани полиция объявила в розыск 17-летнего Сергея Торошина, который ушел из дома в поселке Салмачи 4 апреля и пропал. Об этом сообщили в правоохранительных органах.