В Казани объявили в розыск подростка, ушедшего из дома 10 дней назад
В Казани полиция объявила в розыск 17-летнего Сергея Торошина, который ушел из дома в поселке Салмачи 4 апреля и пропал. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
В Казани полиция объявила в розыск 17-летнего Сергея Торошина, который ушел из дома в поселке Салмачи 4 апреля и пропал. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Предварительно, парень ушел около 19 часов 4 апреля.
Приметы: худощавого телосложения, рост 160−174 см., волосы
Был одет в
— В полицию обратилась мать подростка. Всех, кто видел пропавшего, просят обращаться по телефонам 02 и 102, — рассказали порталу.