Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Личный опыт: «Как мы продавали свою квартиру в новостройке»
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Пример для Шараповой. 10 историй теннисисток, вернувшихся в тур
УЕФА опасается попытки террористической атаки во время финала ЛЧ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Не уступит»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Полюс холода
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мусороперерабатывающие комплексы построят в Нижегородской области

Два комплекса появятся в Арзамасском районе и в Выксе.

Два мусороперерабатывающих комплекса будет построено в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплексы будут обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и заниматься захоронением ТКО. Они появятся в Арзамасском районе и в Выксе в рамках концессионного соглашения.

«Мы все хотим, чтобы на территории нашего региона было чисто, чтобы мусор перерабатывался, а не складировался в несанкционированных местах. Мы все за чистую экологию, поэтому я думаю, что на сегодняшним инвестсовете это решение — одно из самых значимых», — отметила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.

В настоящее время в регионе уже существуют пять современных полигонов для размещения коммунальных отходов. Территориальная схема обращения с отходами предусматривает размещение еще четырех.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Оренбургской области 18-летняя мать жестоко издевалась над грудничком
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Генштаб КНДР назвал цели возможного авиаудара
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
Air China приостановила полеты в КНДР
Суд арестовал политика Мальцева на 15 суток
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь