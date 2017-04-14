Мусороперерабатывающие комплексы построят в Нижегородской области

Два мусороперерабатывающих комплекса будет построено в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплексы будут обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и заниматься захоронением ТКО. Они появятся в Арзамасском районе и в Выксе в рамках концессионного соглашения.

«Мы все хотим, чтобы на территории нашего региона было чисто, чтобы мусор перерабатывался, а не складировался в несанкционированных местах. Мы все за чистую экологию, поэтому я думаю, что на сегодняшним инвестсовете это решение — одно из самых значимых», — отметила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.

В настоящее время в регионе уже существуют пять современных полигонов для размещения коммунальных отходов. Территориальная схема обращения с отходами предусматривает размещение еще четырех.