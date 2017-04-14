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15:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Эксперты ОНФ подтвердили плачевное состояние дорог Уфы, внесенных на «Карту убитых дорог»

УФА, 14 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с журналистами и представителями уфимской мэрии провели рейд по столичным дорогам.

Общественники проинспектировали участки дорог, которые отмечены горожанами на интерактивной карте проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На сегодняшний день на интерактивной карте жители региона отметили 32 участка, требующих ремонта, 14 из них — в Уфе.

«В ходе рейда мы проверили дороги, отмеченные на карте дорожного проекта ОНФ. Все сигналы от жителей подтвердились, данные участки дорог находятся в ненормативном, а порой в опасном состоянии. Нельзя не отметить, что мнение горожан совпадает с планами городской администрации по ремонту дорожного покрытия на 2017 год», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в республике Николай Фадеев.

В ходе рейда были проинспектированы бульвар Ибрагимова, проспект Октября, улицы Большая Гражданская, Кольская, Российская, Комсомольская, 50 лет Октября, Трамвайная, Сельская Богородская, Жукова. Больше всего вопросов у экспертов ОНФ возникло к состоянию дорожного полотна на проспекте Октября, где колейность превышает норму и часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

Участники рейда отметили, что наиболее проблемными являются дороги в отдаленных от центра районах Уфы. Лидерами по нареканиям стали улицы Российская, Трамвайная, Сельская Богородская, Жукова. Многие из них уже попали в перспективный план ремонта на 2017 год.

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