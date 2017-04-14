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16:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область присоединится к всероссийскому экосубботнику 22 апреля

Массовая уборка приурочена к Международному дню Земли.

Воронежская область присоединится к всероссийскому экологическому субботнику 22 апреля, сообщил пресс-центр облправительства. Массовая уборка приурочена к Международному дню Земли.

Одним из мест проведения субботника в регионе станет Ботанический сад Воронежского государственного университета, где будут заложены новые ландшафтные объекты — «Зеленый амфитеатр» и «Аллея Года Экологии 2017». Областные власти планируют, что они станут ключевыми объектами малой экологической тропы и экскурсионных маршрутов ботанического сада.

Кроме того, во время экосубботника жители региона очистят от мусора водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Усмань и Воронеж, а также Воронежского водохранилища.

Контекст

В 2016 году Воронежская область организовала самый массовый экологический субботник в стране. На уборку 27 августа вышли 127,7 тыс. жителей региона.

Участники субботника благоустроили 261,42 га городских территорий — парков, скверов, лесопарковых зон, лесных массивов, бульваров и 1153 дворов жилой зоны. Жители области очистили от песка более 29,9 км прилотковой зоны дорог, коммунальщики вывезли 2,8 тыс. кубометров мусора. Кроме того, участники субботника убрали почти 41,14 га территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, учреждениям социальной сферы, а также 7,09 га бесхозяйных территорий, очистили 314 контейнерных площадок, ликвидировали 40 несанкционированных свалок.

Во время субботника посадили более 650 деревьев и более тысячи кустарников, в том числе 129 деревьев и 655 кустарников — в Воронеже.

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