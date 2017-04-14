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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов установил камеры в полку ГИБДД

Главный гаишник выполнил свое обещание.

В коридорах городского полка ГИБДД установили камеры видеонаблюдения.

Таким образом главный автоинспектор Башкирии намерен следить за ситуацией с огромными очередями в полку.

— Камеры позволяют следить за первым этажом уфимского полка в режиме реального времени. Изображение транслируется прямо ко мне в кабинет, а при необходимости и в мобильной телефон, — рассказал в своем блоге главный автоинспектор Башкирии.

Кроме того, в ведомстве пообещали продолжить работу по уменьшению очередей в уфимском полку ГИБДД.

Напомним, что Гильмутдинов распорядился установить камеры в коридорах после того, как одна из жительниц Уфы пожаловалась на огромные очереди при оформлении ДТП.

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