Динар Гильмутдинов установил камеры в полку ГИБДД

В коридорах городского полка ГИБДД установили камеры видеонаблюдения.

Таким образом главный автоинспектор Башкирии намерен следить за ситуацией с огромными очередями в полку.

— Камеры позволяют следить за первым этажом уфимского полка в режиме реального времени. Изображение транслируется прямо ко мне в кабинет, а при необходимости и в мобильной телефон, — рассказал в своем блоге главный автоинспектор Башкирии.

Кроме того, в ведомстве пообещали продолжить работу по уменьшению очередей в уфимском полку ГИБДД.

Напомним, что Гильмутдинов распорядился установить камеры в коридорах после того, как одна из жительниц Уфы пожаловалась на огромные очереди при оформлении ДТП.