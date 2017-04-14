Медцентр планируется построить на месте гаражей на улице Снежной Нижнего Новгорода
Министерство здравоохранения считает реализацию данного проекта целесообразной.
Министерство здравоохранения считает реализацию данного проекта целесообразной.
Медицинский центр планируется построить на месте гаражей на улице Снежной Нижнего Новгорода.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 14 апреля, ООО «Гармония здоровья» запросило предоставить земельный участок на ул. Снежной рядом с домом № 80 в Ленском районе Нижнего Новгорода без торгов для строительства медицинского центра.
Площадь участка составляет 1,115 кв.м. Сама застройка займёт 260 кв. м. Срок реализации проекта составит 5 лет. Построить медицинский центр планируется на 100% за собственные средства компании.
Согласно информации, заявка рассматривалась повторно. На рабочей группе инвестсовета в марте 2017 года принятие решения было отложено до уточнения объёма инвестиций и предоставления в министерство здравоохранения информации по инвестиционному проекту.
Так, исполняя решение, инвестор внёс изменения в заявку в части увеличения объёма инвестиций до 34,5 млн. рублей. Сообщается, что министерство здравоохранения считает реализацию данного проекта целесообразной.
Участок, согласно акту обследования, не свободен от объектов, на нём расположены металлические гаражи и электрокабель. В границах участка также находится проезд общего пользования к дому № 80 и подъезд к теплоподстанции, необходимой для его обслуживания. По словам представителя инвестора, по новому проекту беспрепятственный доступ к жилому дому и теплоподстанции обеспечен.
За свой счёт компания также готова осуществить освобождение земельного участка от гаражей и при необходимости перенос электрокабеля. «Собственником компании проработан этот вопрос и мы готовы помочь жителям перевезти эти гаражи, куда они скажут. Это примерно 6−7 гаражей», — сказал на заседании представитель инвестора, добавив, что с каждым из собственников гаражей будет проведена отдельная работа.
В итоге заявка была принята. «Предлагаю принять положительное решение о предоставлении земельного участка без торгов при условии разработки проекта межевания для уточнения границ земельного участка, освобождения участка от гаражей и выноса с границ участка инженерных коммуникаций», — резюмировала обсуждение министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.
Напомним, соглашения о строительстве в Нижегородской области двух медицинских центров в рамках