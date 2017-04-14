Медцентр планируется построить на месте гаражей на улице Снежной Нижнего Новгорода

Медицинский центр планируется построить на месте гаражей на улице Снежной Нижнего Новгорода.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 14 апреля, ООО «Гармония здоровья» запросило предоставить земельный участок на ул. Снежной рядом с домом № 80 в Ленском районе Нижнего Новгорода без торгов для строительства медицинского центра.

Площадь участка составляет 1,115 кв.м. Сама застройка займёт 260 кв. м. Срок реализации проекта составит 5 лет. Построить медицинский центр планируется на 100% за собственные средства компании.

Согласно информации, заявка рассматривалась повторно. На рабочей группе инвестсовета в марте 2017 года принятие решения было отложено до уточнения объёма инвестиций и предоставления в министерство здравоохранения информации по инвестиционному проекту.

Так, исполняя решение, инвестор внёс изменения в заявку в части увеличения объёма инвестиций до 34,5 млн. рублей. Сообщается, что министерство здравоохранения считает реализацию данного проекта целесообразной.

Участок, согласно акту обследования, не свободен от объектов, на нём расположены металлические гаражи и электрокабель. В границах участка также находится проезд общего пользования к дому № 80 и подъезд к теплоподстанции, необходимой для его обслуживания. По словам представителя инвестора, по новому проекту беспрепятственный доступ к жилому дому и теплоподстанции обеспечен.

За свой счёт компания также готова осуществить освобождение земельного участка от гаражей и при необходимости перенос электрокабеля. «Собственником компании проработан этот вопрос и мы готовы помочь жителям перевезти эти гаражи, куда они скажут. Это примерно 6−7 гаражей», — сказал на заседании представитель инвестора, добавив, что с каждым из собственников гаражей будет проведена отдельная работа.

В итоге заявка была принята. «Предлагаю принять положительное решение о предоставлении земельного участка без торгов при условии разработки проекта межевания для уточнения границ земельного участка, освобождения участка от гаражей и выноса с границ участка инженерных коммуникаций», — резюмировала обсуждение министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.