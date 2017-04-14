Синоптики предупредили о возможном резком подъеме уровня воды в реках Челябинской области
Неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урала, на реках
Неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урала, на реках
Синоптики выступили с предупреждением о возможном резком подъеме уровня воды на отдельных участках рек в Челябинской области — напомним, в предстоящие выходные в регионе ожидаются дожди, местами они будут сильными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным Челябинского ЦГМС, неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урала, на реках
«В связи с ожидаемыми осадками 15 и 16 апреля в ближайшие трое суток возможны резкий подъем уровня воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком», — говорится в сообщении.
Аналогичный прогноз дает и Уральское управление гидрометеорологии: «В ближайшие выходные местами пройдут сильные дожди, которые в четвертой пятидневке апреля могут осложнить паводковую обстановку. В отдельных реках возможны интенсивный подъем уровня воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, выход воды на пойму или затопление ее на большую глубину, местами — подтопление низкой местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках Челябинской области (особенно в горной части), а также в низовьях реки Уй и в реках бассейна Исети в Курганской области».
Половодье на Южном Урале обычно проходит в