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16:17 (мск), источник: dostup1.ru

Синоптики предупредили о возможном резком подъеме уровня воды в реках Челябинской области

Неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урала, на реках юго-востока области — Караталы-Аят, Синташта, Берсуат и Тогузак.

Синоптики выступили с предупреждением о возможном резком подъеме уровня воды на отдельных участках рек в Челябинской области — напомним, в предстоящие выходные в регионе ожидаются дожди, местами они будут сильными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского ЦГМС, неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урала, на реках юго-востока области — Караталы-Аят, Синташта, Берсуат и Тогузак.

«В связи с ожидаемыми осадками 15 и 16 апреля в ближайшие трое суток возможны резкий подъем уровня воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком», — говорится в сообщении.

Аналогичный прогноз дает и Уральское управление гидрометеорологии: «В ближайшие выходные местами пройдут сильные дожди, которые в четвертой пятидневке апреля могут осложнить паводковую обстановку. В отдельных реках возможны интенсивный подъем уровня воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, выход воды на пойму или затопление ее на большую глубину, местами — подтопление низкой местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках Челябинской области (особенно в горной части), а также в низовьях реки Уй и в реках бассейна Исети в Курганской области».

Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками: первый — во второй декаде апреля, второй, связанный с началом таяния снега в горах, в первой декаде мая. Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов.

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