Синоптики предупредили о возможном резком подъеме уровня воды в реках Челябинской области

Синоптики выступили с предупреждением о возможном резком подъеме уровня воды на отдельных участках рек в Челябинской области — напомним, в предстоящие выходные в регионе ожидаются дожди, местами они будут сильными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского ЦГМС, неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урала, на реках юго-востока области — Караталы-Аят, Синташта, Берсуат и Тогузак.

«В связи с ожидаемыми осадками 15 и 16 апреля в ближайшие трое суток возможны резкий подъем уровня воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком», — говорится в сообщении.

Аналогичный прогноз дает и Уральское управление гидрометеорологии: «В ближайшие выходные местами пройдут сильные дожди, которые в четвертой пятидневке апреля могут осложнить паводковую обстановку. В отдельных реках возможны интенсивный подъем уровня воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, выход воды на пойму или затопление ее на большую глубину, местами — подтопление низкой местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках Челябинской области (особенно в горной части), а также в низовьях реки Уй и в реках бассейна Исети в Курганской области».