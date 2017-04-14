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16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

На поле во Франции появилась стометровая просьба о помощи

Французский фермер выстриг на пшеничном поле гигантскую надпись «HELP» («Помогите»), чтобы привлечь внимание к бедственному положению сельского хозяйства в стране. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает издание The Local.

Источник: AFP 2017

63-летний Жак Фортен (Jacques Fortin) выделил под надпись поле площадью пять гектаров на своей ферме недалеко от города Тур. Ее ширина составляет 100 метров, а высота — 48 метров. Буквы хорошо заметны с пролетающих самолетов.

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По словам Фортена, надпись представляет собой коллективный сигнал бедствия, отправленный от имени всех фермеров. «Ненормально жить на 350 евро в месяц (около 21 тысячи рублей — прим. “Ленты.ру”), когда работаешь каждый день, — объясняет он, ссылаясь на статистику, согласно которой каждый второй французский фермер зарабатывает меньше этой суммы. — Некоторые не выдерживают. Другие кончают с собой».

Фортен хочет, чтобы на проблему обратили внимание политики, которые будут участвовать в президентских выборах. «Я надеюсь, что они не слепы и прочтут это послание отчаяния», — говорит он.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая. Основными кандидатами считаются Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

В феврале Фийон принял в своем штабе представителей фермеров и обсудил с ними проблемы сельскохозяйственной отрасли и пути их решения.

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