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16:16 (мск), источник: 112.ua

Ночью 17 апреля температура в Киеве опустится до 0 градусов

В понедельник днем температура воздуха составит 11−13 градусов тепла.

Источник: 112.ua

В понедельник, 17 апреля, в Киеве ожидается похолодание. Так, ночью температура воздуха опустится до 0 градусов. Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщает пресс-служба КГГА.

«По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 17 апреля в столице ожидается понижение температуры воздуха до 0−5°», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что 17 апреля в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7−12 м/с, температура ночью 3−5 градусов тепла, днем — 11−13 градусов тепла.

Как сообщалось ранее, в пасхальные выходные в Украине ожидается прохладная погода с периодическими дождями.

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