В Самаре началась влажная уборка дорог

Теперь на самарских дорогах, кроме ручного и механизированного сбора мусора, пыли и грязи, особенно с прилотковой части, проводятся работы с использованием поливочно-моечной техники. На этой неделе спецмашины МП «Благоустройство» вышли на те магистрали, с которых уже убраны зимние накопления.

В настоящее время сданы под мойку 79 городских улиц. Ежедневно порядка 20 улиц Самары продолжают готовить к влажной уборке, очищая с помощью дорожных пылесосов, а также вручную.

«Количество спецмашин, выводимых на содержание дорог, будем увеличивать. Сейчас уже каждые сутки задействуются 17 единиц вакуумно-подметальной техники (8 — в дневную смену и 9 — в ночную) и 22 единицы поливочно-моечных машин (10 — в день и 12 — в ночь). После старта мойки в первую очередь приводим в порядок центр города и наиболее важные городские магистрали — дороги 2-й и 3-й категорий, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и подъезды к учреждениям социальной сферы. Кроме того, особое внимание — к тем участкам дорог, которые были обновлены в прошлом году в рамках комплексного ремонта», — сообщил директор МП г. о. Самара «Благоустройство» Алексей Власов.

В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования специального шампуня. Главное условие мойки с шампунем — наличие ливневой канализации. После нанесения на увлажненное дорожное полотно химическое средство необходимо полностью смыть в течение 2 часов, а при нанесении на сухую поверхность время смывания не должно превышать 20 минут.