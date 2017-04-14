В Самаре началась влажная уборка дорог
В рамках традиционного месячника по благоустройству продолжается уборка городских улиц.
В рамках традиционного месячника по благоустройству продолжается уборка городских улиц.
Теперь на самарских дорогах, кроме ручного и механизированного сбора мусора, пыли и грязи, особенно с прилотковой части, проводятся работы с использованием
В настоящее время сданы под мойку 79 городских улиц. Ежедневно порядка 20 улиц Самары продолжают готовить к влажной уборке, очищая с помощью дорожных пылесосов, а также вручную.
«Количество спецмашин, выводимых на содержание дорог, будем увеличивать. Сейчас уже каждые сутки задействуются 17 единиц
В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о необходимости использования специального шампуня. Главное условие мойки с шампунем — наличие ливневой канализации. После нанесения на увлажненное дорожное полотно химическое средство необходимо полностью смыть в течение 2 часов, а при нанесении на сухую поверхность время смывания не должно превышать 20 минут.
Кроме того, в ближайшее время дорожные рабочие муниципального предприятия займутся мойкой и покраской пешеходных направляющих ограждений. Немаловажен подбор колера, поскольку, напомним, в каждом внутригородском районе ограждающие металлоконструкции имеют разное (отличительное) цветовое решение. В этом сезоне до конца мая планируется привести в порядок 42,2 км пешеходных ограждений, сообщает