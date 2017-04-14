Прекрасная Оксана Марченко ушла из «Х-Фактора»

43-летняя Оксана Марченко, которая была несменной ведущей семи сезонов популярного шоу Х-фактор (канал СТБ), поздравила всех с грядущими пасхальными праздниками и сообщила новостью. На своей соцстраничке Марченко объявила, что больше не будет вести Х-фактор. Также Оксана Михайловна поделилась, что приступает к работе над новым телевизионным проектом, а каком именно, Марченко не сообщила.

«Я с огромной благодарностью прощаюсь с любимым Х-Фактором и бесконечно благодарю своих коллег, профессионалов — телевизионщиков, с которыми мне посчастливилось работать. Я с огромной любовью буду вспоминать наших потрясающих участников, которые навсегда останутся в моем сердце. И с большой радостью сообщаю, о том, что я начинаю работать над новым телевизионным проектом, который я считаю большим творческим этапом своей жизни», — написала телеведущая.