Роспотребнадзор оценивает ситуацию с ВИЧ в Калининградской области как «напряженную»

Эпидемическую ситуацию, связанную с ВИЧ, в управлении оценили как «напряженную». По его данным, за первые три месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года заболеваемость выросла на 22%. С начала года было выявлено 132 случая инфицирования (13,52 на 100 тысяч населения).

Основным путем заражения остается половой путь передачи инфекции (86,7% случаев), констатировали в санитарном ведомстве. Заражение ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков возникло в 12,2% случаев.