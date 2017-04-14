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17:25 (мск), источник: Новый Калининград

Роспотребнадзор оценивает ситуацию с ВИЧ в Калининградской области как «напряженную»

За год заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Калининградской области выросла на пятую часть. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в пятницу.

Источник: Новый Калининград

Эпидемическую ситуацию, связанную с ВИЧ, в управлении оценили как «напряженную». По его данным, за первые три месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года заболеваемость выросла на 22%. С начала года было выявлено 132 случая инфицирования (13,52 на 100 тысяч населения).

Основным путем заражения остается половой путь передачи инфекции (86,7% случаев), констатировали в санитарном ведомстве. Заражение ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков возникло в 12,2% случаев.

Кроме того, за этот же период на 66% выросла заболеваемость сифилисом, сообщили в ведомстве. Этот рост в Роспотребнадзоре назвали «негативным аспектом усугубления эпидемической ситуации», связанной с ВИЧ-инфекцией, поскольку у обоих заболеваний — сходные пути передачи.

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