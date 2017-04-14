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17:41 (мск), источник: KaliningradToday

Немецкую виллу под Калининградом признали памятником культурного наследия

В Калининградской области в Зеленоградске служба государственной охраны объектов культурного наследия признала виллу «Вальфриден» памятником культурного наследия.

Источник: KaliningradToday

Постройка начала XX века представляет собой двухэтажное здание с мансардой и двускатной крышей, построенное из керамического обожженного кирпича, с использование дерева, штукатурки. Кровля — керамическая черепица.

Вилла имеет фахверковые конструкции второго и мансардного этажей с заполнением из керамического кирпича, фронтонные доски, изображение щитов на щипцах мансард.

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