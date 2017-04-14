Немецкую виллу под Калининградом признали памятником культурного наследия
В Калининградской области в Зеленоградске служба государственной охраны объектов культурного наследия признала виллу «Вальфриден» памятником культурного наследия.
В Калининградской области в Зеленоградске служба государственной охраны объектов культурного наследия признала виллу «Вальфриден» памятником культурного наследия.
Постройка начала XX века представляет собой двухэтажное здание с мансардой и двускатной крышей, построенное из керамического обожженного кирпича, с использование дерева, штукатурки. Кровля — керамическая черепица.
Вилла имеет фахверковые конструкции второго и мансардного этажей с заполнением из керамического кирпича, фронтонные доски, изображение щитов на щипцах мансард.