Немецкую виллу под Калининградом признали памятником культурного наследия

Постройка начала XX века представляет собой двухэтажное здание с мансардой и двускатной крышей, построенное из керамического обожженного кирпича, с использование дерева, штукатурки. Кровля — керамическая черепица.

Вилла имеет фахверковые конструкции второго и мансардного этажей с заполнением из керамического кирпича, фронтонные доски, изображение щитов на щипцах мансард.