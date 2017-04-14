Около 300 сезонных торговых точек планируется открыть в Нижнем Новгороде весной 2017 года.

Как сообщила в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок горадминистрации Ирина Семашко, основные торги на право занять эти места уже завершены.

По ее словам, на точках планируется разместить нестационарные торговые объекты, а именно бочки с квасом, палатки с свежими фруктами и овощами, с мороженым и прохладительными напитками.

Первые торги на право аренды торговых точек прошли в конце марта и начале апреля. Всего было разыграно 12 лотов на 562 млн. рублей. Также торги по распределению оставшихся точек пройдут 25 апреля и 15 мая.

Всего же в городе насчитывается 2,759 тыс. мест для размещения нестационарных торговых объектов, 400 из них открываются на летний сезон, который должен закончиться 1 ноября.

Ранее сообщалось, что только 42 рестораторам Нижнего Новгорода из 100 согласована установка летних кафе в летний период 2017 года.