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18:54 (мск), источник: N + 1

Мумия в «адидасовских» ботинках оказалась швеей

Ученые выяснили, что женщина в «адидасовских» ботинках, мумия которой была найдена два года назад в Монголии, по всей видимости была швеей. Археологи уточнили возраст захоронения, он оказался примерно 1100 лет. О результатах исследования сообщает The Siberian Times.

Источник: Khovd Museum

Археологи обнаружили нетронутое захоронение женщины в прошлом году, оно располагалось в Алтайских горах на высоте 2800 метров. Судя по предметам, найденным в могиле, в том числе принесенной в жертву кобыле, седлу и уздечке, умершая была тюркского происхождения. По словам ученых, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии, и, возможно во всей Центральной Азии. Особое внимание пользователей интернета привлекла обувь женщины, похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas.

Мумия кобылы | Источник: Khovd Museum

За год прошедший год исследователи изучили останки и предметы из захоронения. По оценкам ученых, женщина умерла в возрасте от 30 до 40 лет. Судя по повреждению лицевых костей, причиной смерти стала травма головы. Будущие исследования возможно, позволят выяснить, была ли смерть насильственной или женщина случайно упала и ударилась. Археологи уточнили возраст захоронения — примерно 1100 лет, на 400 лет позже, чем они предполагали ранее. Однако из статьи непонятно, каким образом ученые оценили возраст умершей: исследования ДНК и радиоуглеродный анализ останков пока не проводились.

На останках женщины видно повреждение лицевых костей. | Источник: Khovd Museum

В захоронении были найдены швейные принадлежности и несколько комплектов одежды, а также богато вышитая сумка. Судя по этим артефактам, женщина была швеей. Что касается знаменитых ботинок, по виду они, скорее, напоминали сапоги высотой до колен. Обувь, в том числе и подошва, была сделана из кожи, а на носках были вышиты полосы черного и красного цветов, похожие на три фирменные «адидасовкие» полоски.

Артефакты, найденные в захоронении | Источник: Khovd Museum

Ранее ученые находили образцы и других, в том числе более древних, тканей. Так, в Перу обнаружили древнейшую ткань синего цвета, возраст которой ученые оценивают в 6000 лет, а израильские археологи нашли ткани времен царей Давида и Соломона.

Екатерина Русакова

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