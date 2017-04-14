Мумия в «адидасовских» ботинках оказалась швеей

Источник: Khovd Museum

Археологи обнаружили нетронутое захоронение женщины в прошлом году, оно располагалось в Алтайских горах на высоте 2800 метров. Судя по предметам, найденным в могиле, в том числе принесенной в жертву кобыле, седлу и уздечке, умершая была тюркского происхождения. По словам ученых, это первое нетронутое тюркское захоронение, найденное в Монголии, и, возможно во всей Центральной Азии. Особое внимание пользователей интернета привлекла обувь женщины, похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas.

Мумия кобылы | Источник: Khovd Museum

За год прошедший год исследователи изучили останки и предметы из захоронения. По оценкам ученых, женщина умерла в возрасте от 30 до 40 лет. Судя по повреждению лицевых костей, причиной смерти стала травма головы. Будущие исследования возможно, позволят выяснить, была ли смерть насильственной или женщина случайно упала и ударилась. Археологи уточнили возраст захоронения — примерно 1100 лет, на 400 лет позже, чем они предполагали ранее. Однако из статьи непонятно, каким образом ученые оценили возраст умершей: исследования ДНК и радиоуглеродный анализ останков пока не проводились.

На останках женщины видно повреждение лицевых костей. | Источник: Khovd Museum

В захоронении были найдены швейные принадлежности и несколько комплектов одежды, а также богато вышитая сумка. Судя по этим артефактам, женщина была швеей. Что касается знаменитых ботинок, по виду они, скорее, напоминали сапоги высотой до колен. Обувь, в том числе и подошва, была сделана из кожи, а на носках были вышиты полосы черного и красного цветов, похожие на три фирменные «адидасовкие» полоски.

Артефакты, найденные в захоронении | Источник: Khovd Museum