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18:58 (мск), источник: Водитель Петербурга

Участок Фонтанки, прилегающий к Невскому, закроют 29 апреля

В центре Петербурга закрывается одна из важных улиц — участок набережной реки Фонтанка от площади Ломоносова до Невского проспекта (нечётная сторона).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, по распоряжению ГАТИ движение по набережной будет прекращено на несколько дней, с 29 апреля по 10 мая. Причина закрытия — капитальный ремонт набережной.

Объезжать участок предлагается по Гороховой улице и улице Ломоносова.

Ещё одно важное ограничение в центре города — Ново-Никольский мост через канал Грибоедова, между Никольским собором и Садовой улицей.

Из-за ремонта трамвайных путей на мосту будут поэтапно ограничивать движение в районе трамвайных путей с 20 апреля до 6 мая, правда, только в ночные часы — с 23:00 до 6:00.

На первом этапе работ, с 20 по 23 апреля, СПб ГБУ «Мостотрест» произведет фрезерование проезжей части и демонтаж трамвайных путей. На следующем этапе, с 28 по 30 апреля, продолжится демонтаж трамвайных путей с последующим восстановлением дорожного покрытия. На 5 и 6 мая запланировано асфальтирование проезжей части.

ГАТИ просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее корректировать маршрут следования.

Схему действующих закрытий и ограничений ГАТИ на карте Петербурга смотрите в специальном разделе «Водителя Петербурга».

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