Участок Фонтанки, прилегающий к Невскому, закроют 29 апреля
В центре Петербурга закрывается одна из важных улиц — участок набережной реки Фонтанка от площади Ломоносова до Невского проспекта (нечётная сторона).
В центре Петербурга закрывается одна из важных улиц — участок набережной реки Фонтанка от площади Ломоносова до Невского проспекта (нечётная сторона).
Как сообщает
Объезжать участок предлагается по Гороховой улице и улице Ломоносова.
Ещё одно важное ограничение в центре города —
На первом этапе работ, с 20 по 23 апреля, СПб ГБУ «Мостотрест» произведет фрезерование проезжей части и демонтаж трамвайных путей. На следующем этапе, с 28 по 30 апреля, продолжится демонтаж трамвайных путей с последующим восстановлением дорожного покрытия. На 5 и 6 мая запланировано асфальтирование проезжей части.
ГАТИ просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее корректировать маршрут следования.
Схему действующих закрытий и ограничений ГАТИ на карте Петербурга смотрите в специальном разделе «Водителя Петербурга».