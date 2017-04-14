Из лесопарка им. 60-летия Советской власти предложено сделать «Волжский Диснейленд»

В документе прописано полное преображение городских парков и придание каждому из них собственного неповторимого стиля и индивидуальной атмосферы. Для каждого из парков авторы Концепции предлагают собственный вектор развития. Например, Струковскому парку хотят вернуть исторический облик.

Основной акцент в развитии парка им. Щорса сделан на выставочный и интерактивный комплекс с железнодорожной тематикой: здесь предлагается восстановить детскую железную дорогу, которая работала в парке до 1997 г., использовать железнодорожную тематику в оформлении входной группы и организовать тематические интерактивные площадки.

Парк им. Гагарина позиционируется как спортивно-развлекательный, в котором сосредоточены объекты, относящие как культурный, так и спортивный характер, рассчитанные на разный возраст. Акцент развития парка сделан на космическую тематику и предусматривает установку макетов летательных аппаратов, авиационной техники и организацию обсерватории.

В парке «Молодежный» предлагают реставрировать спортивную площадку, восстановить веревочный парк, организовать круглогодичную трассу для велоспорта и лыж, восстановить и реставрировать пересохшее озеро и прилегающее пространство, а также создать кинологическую зону в лесной части парка.

Масштабные изменения обозначены для лесопарка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе, находящегося сейчас в крайне запущенном состоянии. На территории лесопарка предусмотрено строительство жилого массива и создание «Волжского Диснейленда» с городками героев мультфильмов и сказок, аттракционами, анимационными площадками и стилизованными замками и башнями по периметру парка.

Предполагается, что парк объединит развлекательное, образовательное, культурное и спортивное направления. Например, здесь планируется создать Этнографический центр с парками миниатюр, посвященный достопримечательностям России и Самарского края и Центр современного искусства с выставочными площадками.

Для парка Победы предлагается сделать акцент развития на патриотизм, военную историю России для воспитания молодого поколения и привлечения социальных партнеров. Здесь предполагается развитие выставочной зоны военной техники, а также сети аттракционов с использованием военной тематики.

Парк им. 50-летия Октября на Металлурге предлагается оформить в стиле советского модерна с установкой ретроскульптур, тележек с продажей газировки и мороженого, организацией танцевальных вечеров советской эстрады, романсов и духовых оркестров.

Кроме того, предусмотрена организация водных аттракционов — катание на лодках и катамаранах, реставрация и освещение открытых спортивных площадок, организация благоустроенных велосипедных и беговых дорожек, лыжных трасс, катков и площадок для экстремальных видов спорта.