Перелётные птицы не рады вернувшейся в Петербург зиме

Обращение к петербуржцам ведомство опубликовало 14 апреля. Чиновники жалуются, что в черте города участились случаи обнаружения насекомоядных и околоводных птиц, например чибисов, в ослабленном состоянии.

«Перелётные птицы уже вернулись в Санкт-Петербург, но в связи с тем, что выпал снег, испытывают трудности при добывании пропитания», — отмечают в комитете.

Смольный просит сообщать о таких случаях, чтобы специалисты могли оказать помощь птицам.

Напомним, что накануне фотокорреспондент «Фонтанки» увидел на Дворцовой площади «побирающихся» уток. В снегопад у Эрмитажа они пытались найти пропитание, но не нашли понимания ни у торговцев горячей кукурузой, ни у иностранных туристов.