Перелётные птицы не рады вернувшейся в Петербург зиме
Комитет по природопользованию Смольного просит горожан и гостей города помочь перелетным птицам в Петербурге. Пришедший на смену весеннему теплу снег застал пернатых врасплох.
Комитет по природопользованию Смольного просит горожан и гостей города помочь перелетным птицам в Петербурге. Пришедший на смену весеннему теплу снег застал пернатых врасплох.
Обращение к петербуржцам ведомство опубликовало 14 апреля. Чиновники жалуются, что в черте города участились случаи обнаружения насекомоядных и околоводных птиц, например чибисов, в ослабленном состоянии.
«Перелётные птицы уже вернулись в
Смольный просит сообщать о таких случаях, чтобы специалисты могли оказать помощь птицам.
Напомним, что накануне фотокорреспондент «Фонтанки» увидел на Дворцовой площади «побирающихся» уток. В снегопад у Эрмитажа они пытались найти пропитание, но не нашли понимания ни у торговцев горячей кукурузой, ни у иностранных туристов.