Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Взрыв ракеты в американской Москве: названо число пострадавших
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов
Источник: «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Данни
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ: сосед выпавшего из окна актёра прокомментировал инцидент
50-летняя Салтыкова выглядит ровесницей дочки
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14События недели в фотографиях
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
18:43 (мск), источник: Фонтанка

Перелётные птицы не рады вернувшейся в Петербург зиме

Комитет по природопользованию Смольного просит горожан и гостей города помочь перелетным птицам в Петербурге. Пришедший на смену весеннему теплу снег застал пернатых врасплох.

Обращение к петербуржцам ведомство опубликовало 14 апреля. Чиновники жалуются, что в черте города участились случаи обнаружения насекомоядных и околоводных птиц, например чибисов, в ослабленном состоянии.

Читайте также
На Дворцовой побираются утки

«Перелётные птицы уже вернулись в Санкт-Петербург, но в связи с тем, что выпал снег, испытывают трудности при добывании пропитания», — отмечают в комитете.

Смольный просит сообщать о таких случаях, чтобы специалисты могли оказать помощь птицам.

Напомним, что накануне фотокорреспондент «Фонтанки» увидел на Дворцовой площади «побирающихся» уток. В снегопад у Эрмитажа они пытались найти пропитание, но не нашли понимания ни у торговцев горячей кукурузой, ни у иностранных туристов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+17°
полупрозрачная облачность
770 мм рт. ст.
повышенное
39 %
низкая
2 м/с
легкий ветер
Как подарок строителей оказался капканом
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Генштаб КНДР назвал цели возможного авиаудара
СМИ: боевики ИГ заявили, что «супербомба» не нанесла им урона
Басманный суд решил поместить под стражу Леонида Маркелова
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
США направят в Европу истребители F-35 для участия в учениях
События недели в фотографиях
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь