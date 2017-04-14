ГИББД просит калининградских водителей быть внимательными из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет опускаться до минусовых значений, возможны заморозки.

«Автомобилистам следует выбирать модель вождения, которая соответствует метеоусловиям. Во время осадков важно соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Перед пешеходными переходами, вблизи остановок общественного транспорта и образовательных организаций водителям следует снижать скорость», — предупреждают в Госавтоинспекции Калининградской области.

Пешеходам же рекомендуется применять световозвращатели, а любителям двухколесного транспорта следует отложить поездки до более благоприятного периода.