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17:57 (мск), источник: АиФ Калининград

ГИББД просит калининградских водителей быть внимательными из-за непогоды

Из-за непогоды калининградских автомобилистов просят быть внимательными на дорогах.

Источник: Аргументы и факты

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет опускаться до минусовых значений, возможны заморозки.

«Автомобилистам следует выбирать модель вождения, которая соответствует метеоусловиям. Во время осадков важно соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Перед пешеходными переходами, вблизи остановок общественного транспорта и образовательных организаций водителям следует снижать скорость», — предупреждают в Госавтоинспекции Калининградской области.

Пешеходам же рекомендуется применять световозвращатели, а любителям двухколесного транспорта следует отложить поездки до более благоприятного периода.

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