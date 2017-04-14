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17:26 (мск), источник: УНИАН

Украина вошла в десятку самых небезопасных стран мира

Финляндия является самой безопасной страной в мире.

Источник: УНИАН

Финляндия является самой безопасной страной в мире. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума.

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Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Исландия, на четвертом — Оман, на пятом — Гонконг.

Самой опасной страной стала Колумбия, немного уступили ей Йемен и Сальвадор. Украина заняла 127 место из 136.

По уровню приоритетности туризма и путешествий Украина заняла 90 место. По уровню природных ресурсов государство получило 115 место, а культурных — 51. Зато в отношении гигиены Украина заняла 8-е место.

Ранее сообщалось, что китайцы возглавили рейтинг самых щедрых туристов.

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