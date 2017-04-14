Украина вошла в десятку самых небезопасных стран мира
Финляндия является самой безопасной страной в мире.
Финляндия является самой безопасной страной в мире.
Финляндия является самой безопасной страной в мире. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума.
Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, на третьем — Исландия, на четвертом — Оман, на пятом — Гонконг.
Самой опасной страной стала Колумбия, немного уступили ей Йемен и Сальвадор. Украина заняла 127 место из 136.
По уровню приоритетности туризма и путешествий Украина заняла 90 место. По уровню природных ресурсов государство получило 115 место, а культурных — 51. Зато в отношении гигиены Украина заняла 8-е место.
Ранее сообщалось, что китайцы возглавили рейтинг самых щедрых туристов.