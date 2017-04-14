Празднование Пасхи ограничит движение вокруг Казанского и Исаакиевского соборов
В центре Петербурга в субботу, 15 апреля, ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями, посвященными празднованию православной Пасхи.
В центре Петербурга в субботу, 15 апреля, ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями, посвященными празднованию православной Пасхи.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, движение ограничат на следующих участках:
с 8:00 — по Казанской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы; на Казанской площади; на Казанской улице; с 20:00 — вокруг Исаакиевского собора.