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19:02 (мск), источник: Водитель Петербурга

Празднование Пасхи ограничит движение вокруг Казанского и Исаакиевского соборов

В центре Петербурга в субботу, 15 апреля, ограничат движение транспорта в связи с мероприятиями, посвященными празднованию православной Пасхи.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, движение ограничат на следующих участках:

с 8:00 — по Казанской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы; на Казанской площади; на Казанской улице; с 20:00 — вокруг Исаакиевского собора.

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