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17:54 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде подыскивают главврача для областной больницы

ИА МедиаКалибр. В Калининграде объявлен конкурс на должность главного врача областной клинической больницы.

Право на участие в отборочных мероприятиях имеют лица, отвечающие установленным требованиям.

Конкурсная комиссия отмечает, что кроме прочего, претендент обязан знать Конституцию Российской Федерации.

Кроме того, от будущего главврача ждут программу развития медицинского учреждения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области».

Отборочные мероприятия проводятся в 2 этапа. Первый этап проводится в форме отбора и рассмотрения документов, представленных претендентами, прокомментировали информационному агентству Rainbow в министерстве здравоохранения Калининградской области.

Второй этап — отборочные испытания в виде собеседования, в ходе которого будет дана оценка кандидатам по профессиональным знаниям, деловым и личностным качествам, защита программы развития больницы. О дате и времени проведения второго этапа отборочных испытаний лица, прошедшие первый этап, будут уведомлены дополнительно.

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