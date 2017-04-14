В Калининграде устраивают празднование дня рождения Иммануила Канта

22 апреля Кафедральный собор совместно с БФУ имени И. Канта подготовил специальную программу. Мероприятие начнется в 9 часов с субботника. Благоустраивать одну из главных городских прогулочных зон придут сотрудники собора, представители правительства Калининградской области, студенты БФУ. К участию приглашают всех жителей Калининграда. В подарок всем участникам субботника Кафедральный собор подарит бесплатное посещение дневного органного концерта — в 12 часов.

В выставочном зале музея И. Канта, в 14:30, в тот же день состоится открытие персональной выставки заслуженного художника России Нелли Смирнягиной. Экспозиция «Город, Кант и мой современник» — 200 работ мастера, в том числе произведения из новой серии «Флешмоб — Кант», созданной в 2016—2017 годах, прокомментировали информационному агентству Rainbow в пресс-службе правительства Калининградской области.

На торжественной части празднования дня рождения философа в соборе выступят известный российский кантовед, профессор Леонард Калинников и председатель общества друзей Канта и Кёнигсберга Готфрид Хорст. Также состоится публичная лекция члена правления Кантовского общества Германии, профессора Университета имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг Юргена Штольценберга.

В тот же день, 22 апреля, Кафедральный собор впервые за свою историю запустит абонементную программу.

Завершит празднование дня рождения Канта церемония возложения цветов к мемориальному захоронению философа в Калининграде.

Иммануи́л Кант (нем. Immanuel Kant [ɪˈmaːnu̯eːl ˈkant]; 22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия — 12 февраля 1804, там же) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.