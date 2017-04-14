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18:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Реконструкцию газопровода планируется провести в центре Нижнего Новгорода в 2017 году

Срок реализации проекта 11 месяцев.

Реконструкцию газопровода планируется провести в центре Нижнего Новгорода в 2017 году.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 14 апреля, АО «Газпром газораспределение» выступило с заявкой о предоставлении земельного участка площадью 1,05 га в Нижегородском районе по ул. Минина и ул. Большая Покровская для реконструкции объекта газоснабжения.

Согласно информации, предполагаемая прокладка коммуникаций пересекает линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Объём инвестиций 40 млн. рублей, 100% собственные средства. Срок реализации проекта 11 месяцев.

«У нас впереди чемпионат мира. В части запрашиваемой территории будет зона болельщиков. По срокам — я сильно сомневаюсь насчёт 11 месяцев. Сейчас уже апрель. Вы чётко со своим сроком попадаете прямо на чемпионат мира», — заметила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.

Заявка была одобрена при условии прокладки в газопровода в подземном варианте и разработки проекта планировки и межевания и согласовании работ с ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области».

«Я прошу администрацию Нижнего Новгорода, департамент градостроительного развития включиться в эту работу по согласованию и технологии проведения работ, и сроков. С одной стороны, делать нужно. С другой стороны, мы не можем перекопанную центральную часть города иметь к чемпионату мира по футболу. Надо ускоряться по срокам. Надо делать в этом году. В следующем году вы точно там ничего копать не будете», — подчеркнул присутствовавший на заседании вице-губернатор Евгений Люлин, поручив всем организациям помочь компании с ускорением сроков.

«Прошу все организации максимально помочь им по срокам. Надо решать в этом году или придётся откладывать на какой-то период после чемпионата», — сказал он.

Напомним, на пл. Минина и Пожарского в 2018 году будет расположена площадка болельщиков ЧМ-2018. Она рассчитана на 15 тыс. человек. Фанаты смогут наблюдать за ходом матчей на большом экране.

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