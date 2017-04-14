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18:26 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 8 по 14 апреля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

8 апреля. В 22:16 на западе Москвы произошло столкновение поезда дальнего следования с электричкой. В результате аварии было госпитализировано 12 человек.

Источник: РИА "Новости"

8 апреля. Санкт-Петербургский СКА в гостях одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 5:4 в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

9 апреля. Ядерный авианосец USS Gerald R. Ford начал испытания в море. Его стоимость, по некоторым данным, составляет 13 миллиардов долларов.

Источник: AP 2017

9 апреля. В Египте произошла серия взрывов: в городе Танте террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позднее сработала еще одна бомба. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Источник: Reuters

10 апреля. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-02» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане.

Источник: Reuters

10 апреля. Первая ракетка планеты британец Энди Маррей вернулся на корт спустя месяц после травмы локтя, выступив в благотворительном выставочном матче в Цюрихе. Примечательно, что игровая площадка плавала по реке Лиммат. По итогам встречи Маррей проиграл швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

Источник: Reuters

11 апреля. Пожар, возникший в ходе массовой драки в лагере иммигрантов на севере Франции, уничтожил большинство деревянных построек, в которых проживало около 1,5 тысячи человек.

Источник: AFP 2017

11 апреля. Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами «Боруссии» в Дортмунде. В результате него защитник Марк Бартра получил перелом лучевой кости.

Источник: AP 2017

12 апреля. В День космонавтики Владимир Путин пригласил в Кремль Алексея Леонова и Валентину Терешкову, а также дочь Сергея Королева Наталию и дочь Юрия Гагарина Елену для того, чтобы вместе с ними посмотреть фильм «Время первых».

Источник: РИА "Новости"

12 апреля. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции подвели итоги переговоров в Москве. Среди главных тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений.

Источник: РИА "Новости"

13 апреля. Пентагон впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США «матерью всех бомб».

Источник: AP 2017

13 апреля. Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году компенсацию в общей сложности в €2,9 млн евро. Минюст РФ пообещал обжаловать это решение.

Источник: Reuters

14 апреля. Христиане принимают участие в повторении распятия Иисуса Христа в Страстную пятницу в столице Южного Судана Джубе.

Источник: Reuters

14 апреля. В случае агрессии со стороны Вашингтона КНДР атакует американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле, заявили в северокорейском Генштабе.

Источник: Reuters
Комментарии
1
Андрей Гончаров
Неделя веселая была.
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