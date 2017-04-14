В Петербурге вспомнят водителей трамваев, работавших в блокаду

Сегодня в честь 75-летия возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде в Музее городского электрического транспорта вспомнят подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Вместе с горожанами в акции памяти задействованы и сами участники тех событий: трамваи МС и «Американка», работавшие в блокадное время.

В пресс-службе Горэлектротранса рассказали, что почтить память и подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда придут ветераны, работники Горэлектротранса, учащиеся Учебно-курсового комбината предприятия и школьники. Вспомнят и «командира блокадного трамвая», начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Хрисанфовича Сороку.

Также 14 апреля состоится открытие выставки «Апрельский трамвай», которая посвящена 75-летию пуска трамвая в блокадном Ленинграде. На экспозиции можно увидеть исторические фотографии запуска трамвая 15 апреля 1942 года, кадры из фильмов «Балтийское небо» и «Блокада», а также серию пастелей, выполненных художницей Верой Ильиной.