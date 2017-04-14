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18:23 (мск), источник: Publika.md

Пасхальные яйца могут быть опасны для здоровья

Накануне Пасхи самый востребованный продукт — куриные яйца. В Страстную неделю спрос на них вырастает в разы.

Источник: Publika.md

И этим активно пользуются недобросовестные продавцы, выкладывая на прилавок не просто некачественный, а опасный товар.

Эксперты предупреждают: яйца, которые граждане уже купили для праздничного стола могли неправильно храниться, либо заражены сальмонеллой и напичканы антибиотиками.

«В куриных яйцах очень распространен сальмонеллез и по ряду публикаций считается, что до 25% во всех яйцах, поступающих в продажу, продукт заражен сальманеллезом», — уточняет врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

Бактерия сальмонеллы мгновенно проникают в кишечник и атакуют пищеварительную систему. Если запоздать с лечением, болезнь может поразить и другие органы: печень, легкие, кровеносная и нервная системы.

Еще одна опасность, которую скрывает яичная скорлупа — это антибиотики. Весной птица часто болеет, и лечат ее чаще всего тетрациклиновыми препаратами. И яйца, которые куры несут в этот период — буквально накачаны лекарствами. Получается, те, кто употребляют их в пищу, проходят тот же курс.

«Два раза мы находили антибиотики в яйцах тетрациклиновой группы, это серьезное, конечно, нарушение, которое может вызвать аллергические реакции связано это с тем, как налажен контроль на предприятии», — заявил главный эксперт Росконтроля Светлана Дмитриева.

Собственникам собственного курятника повезло больше — меньше риск наткнуться на некачественный товар. А вот жителям мегаполисов остается лишь надеяться на совесть поставщиков и продавцов и тщательно проверять товар перед покупкой, чтобы не испортить предстоящий праздник, сообщает РЕН ТВ.

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