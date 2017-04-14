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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе на Пасху ограничат движение в городе

Проезд по некоторым улицам будет затруднен 15 и 16 апреля.

В Севастополе в связи с празднованием Пасхи на два дня ограничат движение транспорта в городе. Ограничения вводятся 15 и 16 апреля.

— Дородное движение будет ограничено всех видов транспорта, кроме общественного, экскурсионных автобусов и автобусов, перевозящих организованные группы детей, — уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

КОНКРЕТНО.

С 21.00 15 апреля до 07.00 16 апреля движение будет ограничено по ул. Древняя, ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова.

16 апреля с 07.00 до 17.00 — по ул. Древняя, по ул. Ерошенко от пл. 50 лет СССР до ул. Древняя, по ул. Дмитрия Ульянова от ул. Древняя до пр. Гагарина,

— Кроме того, при проведении Крестных ходов 16 апреля для всех видов транспорта будет ограничено движение от ул. Михайловская в районе д. 19 до ул. Симонок в районе д. 55, — уточнили в ведомстве.

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