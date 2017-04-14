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18:30 (мск), источник: N + 1

Дети опередили взрослых в решении ненужных задач

Психологи из Университета Огайо экспериментально выявили, что дети по сравнению со взрослыми в среднем запоминают больше визуальной информации за пределами объекта на котором сосредотачиваются. Исследование опубликовано в Psychological Science.

Источник: РИА "Новости"

Возрастное развитие психики человека, то есть улучшение когнитивных и социальных навыков от детства к взрослой жизни — закономерность, давно выявленная психологами. Несмотря на то, что эта она не работает для процессов обучения (например, освоение второго языка, езды на велосипеде или игры на музыкальном инструменте эффективнее в детском возрасте, чем во взрослом), ее работа была доказана для подавляющего большинства когнитивных процессов таких, как концентрация внимания, категоризация предметов, запоминание и формирование логических умозаключений.

В новом исследовании американские психологи описали редкий случай нарушения закона прогрессии когнитивных навыков. На основе результатов двух экспериментов исследователи обнаружили, что взрослые в целом запоминают меньше информации, чем дети, если и тех и других попросить сосредоточиться на одном из множества объектов. Факт был выявлен на основании двух экспериментов на селективное (избирательное) внимание, то есть экспериментов где добровольцев просят сосредоточить свое внимание на одном из многих объектов действительности. В эксперименте приняли участие 35 взрослых и 34 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет.

В ходе первого эксперимента исследователи показывали добровольцам компьютерный экран с двумя фигурами, которые накладывались друг на друга. Одна из фигур была красной, другая — зеленой. Участников просили обратить внимание на фигуру определенного цвета (например, красную). Затем фигуры исчезали ненадолго, и появлялся новый экран с фигурами. Участники должны были сообщить, были ли объекты на новом экране такими же, как на предыдущем. В одних заданиях фигуры были идентичными, в других же отличались между собой либо целевые, либо побочные фигуры. Взрослые замечали изменение фигуры на которой их просили сосредоточиться чуть лучше, чем дети: в 94 процентах по сравнению с 86 процентами случаев. Но дети значительно чаще замечали, когда изменялась нецелевая форма: в 77 процентов по сравнению с 63 процентами случаев.

Во втором эксперименте добровольцам показывали рисунки выдуманных существ с несколькими отличительными особенностями, такими как рисунки на шкуре или отличающаяся форма конечностей. В задании участников попросили запомнить одну из черт внешнего вида животных. В результате оказалось, что взрослые и дети с одинаковым успехом вспоминали целевую черту, но дети запомнили гораздо больше других черт. Дети смогли ответить на 72 процента вопросов о побочных чертах внешнего вида выдуманных существ, а взрослые только на 59 процентов идентичных вопросов.

Полученные результаты показали, что в среднем из-за более слабой способности к концентрации внимания дети успевают обработать больше нецелевой визуальной информации, чем взрослые. Дело в том, что дети не могут сосредоточить свое внимание так же, как и взрослые, даже если пытаются, что оборачивается необычным когнитивным преимуществом. Как считает коллектив авторов, в подобных ситуациях в конечном итоге они замечают и запоминают больше, чем взрослые.

Ранее ученые из Великобритании нашли способ повысить эффективность выполнения взрослыми когнитивных задач. Они показали, что стимуляция мозга в унисон с его собственным тета-ритмом повышает эффективность выполнения загружающих рабочую память задач такого типа.

Елизавета Власова

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