Вестибюль станции метро «Нахимовский проспект» закроют на выходные
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будет закрыт вестибюль станции «Нахимовский проспект»
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будет закрыт вестибюль станции «Нахимовский проспект»
«Северный вестибюль станции “Нахимовский проспект” будет закрыт для пассажиров на вход и выход с 22:00 пятницы до начала работы метрополитена в понедельник, 17 апреля», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».
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