Вестибюль станции метро «Нахимовский проспект» закроют на выходные

«Северный вестибюль станции “Нахимовский проспект” будет закрыт для пассажиров на вход и выход с 22:00 пятницы до начала работы метрополитена в понедельник, 17 апреля», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в предстоящие выходные для пассажиров будут частично закрыт вестибюль станции «Третьяковская».