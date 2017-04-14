Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Самойлова ответила на решение ЕВС о ее участии в «Евровидении»
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов
Источник: «Зенит» ведет переговоры о продлении контракта с Данни
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: сосед выпавшего из окна актёра прокомментировал инцидент
50-летняя Салтыкова выглядит ровесницей дочки
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
19:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Вышел первый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай». Ролик появился на YouTube-канале Star Wars в пятницу, 14 апреля.

Действие развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте. Главные роли в восьмом эпизоде исполнили Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Также в фильме появится Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016-го, через пять месяцев после завершения съемок.

Картина выйдет на экраны 15 декабря.

Ранее в пятницу создатель «Звездных войн» Джордж Лукас объяснил главный замысел своей фантастической киносаги. По словам кинематографиста, ленты франшизы призваны рассказать детям о важности дружбы, честности, доверия и научить их «держаться подальше от темной стороны».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Генштаб КНДР назвал цели возможного авиаудара
СМИ: боевики ИГ заявили, что «супербомба» не нанесла им урона
Басманный суд решил поместить под стражу Леонида Маркелова
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
Пентагон направит в Европу истребители F-35
События недели в фотографиях
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь