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23:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшая в Перми школьница нашлась

Девочку отвезли в полицию.

Пользователи социальных сетей сообщают, что пропавшая в Перми девочка нашлась. 12-летнюю школьницу отвезли в полицию. Где всё это время был пропавший ребёнок пока не сообщается.

«Насти пока дома нет, из полиции позвонили что нашли девочку. Родители поехали за ней в участок», — сообщила бабушка.

Напомним, женщина обратилась через соцсети к пермякам за помощью. Она рассказала, что её внучка не вернулась после школы домой. В школе знакомые девочки сказали, что она уехала гулять с подругами.

Полиция искала ребёнка с 14 часов.

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