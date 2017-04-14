Пропавшая в Перми школьница нашлась

Пользователи социальных сетей сообщают, что пропавшая в Перми девочка нашлась. 12-летнюю школьницу отвезли в полицию. Где всё это время был пропавший ребёнок пока не сообщается.

«Насти пока дома нет, из полиции позвонили что нашли девочку. Родители поехали за ней в участок», — сообщила бабушка.

Напомним, женщина обратилась через соцсети к пермякам за помощью. Она рассказала, что её внучка не вернулась после школы домой. В школе знакомые девочки сказали, что она уехала гулять с подругами.

Полиция искала ребёнка с 14 часов.