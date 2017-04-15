В Екатеринбурге состоится пикет обманутых дольщиков ЖК «Щербакова, 20»
Обманутые дольщики жилого комплекса «Щербакова, 20» выйдут на пикет. Мероприятие пройдет 18 апреля у мемориала «Черный тюльпан», сообщили Накануне.RU организаторы акции.
Обманутые дольщики жилого комплекса «Щербакова, 20» выйдут на пикет. Мероприятие пройдет 18 апреля у мемориала «Черный тюльпан», сообщили Накануне.RU организаторы акции.
По словам дольщиков, они более двух лет живут на улице и постепенно теряют надежду на получение своих квартир. Застройщик объекта — ООО «Рубикон-Аэро Инвест» — начал строительство в 2013 г., но два года спустя генподрядчик приостановил работы «в связи с неоплатой застройщиком услуг».
Обманутые дольщики обращались в администрацию города и минстрой, пытаясь добиться продления строительства, но это, по их словам, не принесло результатов.
«В минстрое говорят, что единственный вариант — это создание
Пикет начнется в 15.00 у мемориала «Черный тюльпан».