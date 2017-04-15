Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Частично признанная республика хочет присоединиться к России
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге состоится пикет обманутых дольщиков ЖК «Щербакова, 20»

Обманутые дольщики жилого комплекса «Щербакова, 20» выйдут на пикет. Мероприятие пройдет 18 апреля у мемориала «Черный тюльпан», сообщили Накануне.RU организаторы акции.

По словам дольщиков, они более двух лет живут на улице и постепенно теряют надежду на получение своих квартир. Застройщик объекта — ООО «Рубикон-Аэро Инвест» — начал строительство в 2013 г., но два года спустя генподрядчик приостановил работы «в связи с неоплатой застройщиком услуг».

Обманутые дольщики обращались в администрацию города и минстрой, пытаясь добиться продления строительства, но это, по их словам, не принесло результатов.

«В минстрое говорят, что единственный вариант — это создание жилищно-строительного кооператива (ЖСК), но таким образом дольщик превратится в пайщика и выходит из-под ФЗ-214», — пояснил один из дольщиков.

Пикет начнется в 15.00 у мемориала «Черный тюльпан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правительство продолжит копить "деньги, которых нет"
КНДР готова ответить ядерным ударом на провокации США
СМИ узнали о «норвежском варианте» выхода Великобритании из ЕС
В результате удара «матери всех бомб» погибли более 90 боевиков
Лавров потребовал срочно направить экспертов ОЗХО в Идлиб
КНДР на военном параде продемонстрировала собственные ракеты
Макрон укрепил лидерство накануне выборов во Франции
В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Спорт
«Если есть вопросы к судьям, то лишь у СКА». Дальше будет жарче? Александр Медведев призвал не гневить хоккейных богов, Зубарев раскрыл секрет голевого прорыва, а Дворковича удивило судейство
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь