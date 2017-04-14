Определены пороговые баллы ВНО для вступления в вузы
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КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил минимальное количество баллов по каждому из предметов, которое должен набрать выпускник, чтобы внешнее независимое оценивание (ВНО) считали зачисленным, сообщила
«Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога “сдал/не сдал” и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, при установлении порога «сдал/не сдал» учитывают количество заданий в тестах и количество участников, которые сдавали пробное ВНО.
Ранее сообщалось, что в Украине в субботу, 1 апреля, состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.