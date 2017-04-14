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21:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Определены пороговые баллы ВНО для вступления в вузы

По информации пресс-службы УЦОКО, рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога «сдал/не сдал» и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил минимальное количество баллов по каждому из предметов, которое должен набрать выпускник, чтобы внешнее независимое оценивание (ВНО) считали зачисленным, сообщила пресс-служба УЦОКО.

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«Рабочая группа Украинского центра по вопросам установления порога “сдал/не сдал” и определение результатов участников пробного ВНО установила пороговый балл по каждому предмету», — говорится в сообщении.

  • История Украины — 26.
  • Математика — 12.
  • Биология — 28.
  • География —29.
  • Химия — 20.
  • Физика — 15.
  • Иностранные языки — 16.
  • Русский язык — 29.

Стоит отметить, при установлении порога «сдал/не сдал» учитывают количество заданий в тестах и количество участников, которые сдавали пробное ВНО.

Ранее сообщалось, что в Украине в субботу, 1 апреля, состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

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