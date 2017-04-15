Основную трассу Северного объезда из-за погоды перекроют позже — 19 апреля

Схему движения на Северном объезде Ростова должны были изменить уже в эту субботу. Соответствующую информацию даже разместили на сайте правительства области. Однако дождливая погода внесла свои коррективы. И теперь основную трассу Северного объезда перекроют ориентировочно к следующей среде, 19 апреля. Об этом сообщают в региональном минтрансе.

Всё будет выглядеть примерно так: строящаяся дорога к аэропорту Платов примыкает к Северному объезду в районе посёлка Октябрьского. В этом месте сейчас начнут строить двухуровневую развязку. Этим и обусловлена необходимость перекрыть дорогу и направить поток транспорта по этой временной петле.

Схема движения изменится не кардинальным образом. По сути — это технологический объезд строящегося путепровода. Сложностей у водителей возникнуть не должно. Единственное, нужно будет быть предельно внимательными при выборе скоростного режима, чтобы не пропустить съезд с основной дороги. Это особенно актуально в тёмное время суток. Впрочем, всё обещают обустроить должным образом — с уперждающими знаками и соответствующей световой индикацией.

Сейчас строители выравнивают грунт, готовя ложе будущего объезда. Это будет не грунтовка, а асфальтированная дорога, интегрированная в уже построенные подъезды к будущей эстакаде.

В общем, дискомфорт водители почувствуют вряд ли. Но это касается только транзитников, которые минуют Ростов на пути к Таганрогской трассе. Тех же, кто пользуется Северным объездом, чтобы попасть в донскую столицу, по-прежнему ожидают неприятные сюрпризы в районе посёлка Темерницкого.

Мы неоднократно показывали в нашем эфире материалы об этом участке дороги. Последний раз — в конце зимы. С тех пор всё только усугубилось — ямы стали глубже и опаснее. Единственным утешением для водителей пока может служить то, что по программе подготовке к чемпионату мира по футболу все въезды в город должны быть приведены в надлежащий вид к 2018 году.