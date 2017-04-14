Заместители мэра Москвы в 2016 году заработали от 6 до 7 млн рублей

Заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в прошлом году заработал почти 6,9 млн рублей, заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко — 6 млн рублей, заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников — 6,9 млн рублей, заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова — 6,35 млн рублей.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина задекларировала годовой доход в размере чуть менее 6 млн рублей, глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин — 6,45 млн рублей.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заработал за 2016 год 6,8 млн рублей. В его собственности находится больше недвижимости и транспортных средств, нежели у его коллег. Так, Ликсутов владеет тремя земельными участками, жилым домом площадью более 2 тыс. кв. метров, квартирой площадью 178,6 кв. метров, двумя машино-местами и двумя нежилыми помещениями.

Кроме того, Ликсутов владеет тремя легковыми автомобилями («Лексус» и два «Мерседеса»), а также несколькими мототранспортными средствами.