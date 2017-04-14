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22:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Для участников и гостей «Евровидения-2017» упростят режим пропуска через границу

Государственная фискальная служба обеспечит иностранным участникам и гостям песенного конкурса «Евровидение-2017» упрощенный режим прохождения таможни.

Источник: Telegraf.com.ua

Иностранным участникам и гостям песенного конкурса «Евровидение-2017» Государственная фискальная служба Украины обеспечит упрощенный режим прохождения таможенных формальностей, передает пресс-служба ГФС.

«ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на Евровидение. Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно», — сообщает пресс-служба.

Также было отмечено, что для урегулирования организационных вопросов пропуска иностранных участников представители ГФС достигли договоренности со специалистами других министерств и ведомств, вовлеченных в проведение конкурса.

«Руководители всех таможен ГФС обеспечат надлежащий уровень культуры и порядка при осуществлении пропуска иностранных участников. К таможенным формальностям будут привлечены наиболее подготовленные и опытные специалисты. В случае необходимости наши специалисты готовы оперативно решить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении указанных граждан, со смежными службами», — отметил пресс-служба.

Как сообщалось, Государственная пограничная служба (ГПС) и Государственная фискальная служба (ГФС) провели совместное совещание по вопросам пропуска иностранных гостей на Пасхальные света, чемпионат мира по хоккею и песенный конкурс «Евровидение», которые состоятся в Украине.

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