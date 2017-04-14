Необычные огни в небе удивили алматинцев
Необычные огни в небе над Алматы удивили прохожих и пользователей соцсетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Необычные огни в небе над Алматы удивили прохожих и пользователей соцсетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Они появились около 11 вечера в ночь на 15 апреля. Очевидцы произошедшего начали выдвигать различные версии. По словам некоторых, это было НЛО. Другие заявили, что такое необычное свечение было результатом запуска специальных фонариков. На инцидент отреагировали и в соцсетях.
Отметим, 15 апреля в Казахстане традиционно, с 2011 года, отмечают День любви (Козы Корпеш и Баян Сулу). Дату Дня влюбленных намеренно перенесли для того, чтобы пропагандировать национальные праздники и традиции.
«Козы-Корпеш и Баян-Сулу» — казахская лирическая поэма
Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в Алматы в декабре 2014 года. Тогда в небе над городом также засняли огни. Комментируя инцидент, в Минобороны упомянули о запуске ракеты с «Байконура» в тот же день, когда необычное явление было зафиксировано. Однако между собой эти два события в министерстве не связывают. Как сообщили в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz, с космодрома «Байконур» произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, которая вывела на орбиту аппарат «Кондор-Э № 2». Запуск состоялся в 10.43 по времени Астаны 19 декабря. Это было за восемь часов до предполагаемого появления огней в небе над Алматы. Ракета взлетела в северном направлении с наклонением орбиты 74,9 и высотой в 500 километров. Стоит подчеркнуть, что, комментируя видеозапись, эксперт по фейерверкам Султан Рыспаев, заявил, что это не является пиротехническим эффектом, поскольку огни в небе мерцали и горели слишком долго. Заведующий лабораторией физики Луны и планет Института астрофизики имени Фесенкова Виктор Тейфель заявил, что это не НЛО и не метеориты.
«Если бы это были метеорные частицы, они бы летели все синхронно, с одной скоростью. Скорее всего, это