Необычные огни в небе удивили алматинцев

Они появились около 11 вечера в ночь на 15 апреля. Очевидцы произошедшего начали выдвигать различные версии. По словам некоторых, это было НЛО. Другие заявили, что такое необычное свечение было результатом запуска специальных фонариков. На инцидент отреагировали и в соцсетях.

Отметим, 15 апреля в Казахстане традиционно, с 2011 года, отмечают День любви (Козы Корпеш и Баян Сулу). Дату Дня влюбленных намеренно перенесли для того, чтобы пропагандировать национальные праздники и традиции.