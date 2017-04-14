В Страстную Пятницу главы УПЦ и УГКЦ призвали к «воскресению» мира на Донбассе

В Страстную пятницу, 14 апреля, Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) обратился к президенту Украины Петру Порошенко и президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия на Донбассе во время Пасхальных праздников. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.

«В святые дни Страстной седмицы Святого Великого Поста, когда мы, православные христиане, вспоминаем и воспеваем страдания и искупительный подвиг Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и готовимся встретить Великий День Светлого Христова Воскресения, обращаюсь с просьбой к нашему Украинскому президенту Петру Алексеевичу Порошенко и к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину повлиять на ситуацию, которая сегодня сложилась на Донбасской земле, и сделать все, чтобы прекратить стрельбу во время Праздника Пасхи Христовой и в течении следующей Светлой недели», — заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Так же, по сообщению пресс-службы Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) во время проповеди верующим в Великую пятницу во время выставления Плащаницы Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав пояснил сущность сегодняшней страшной войны, которую никак не хочет прекратить украинская власть и соседнее «братское» государство.

«Жертва наших воинов, плач и рыдания наших матерей, боль и раны наших детей есть пасхальными. Этот момент в истории Украины становится просто поворотным моментом нашей с вами украинской истории», — заявил Блаженнейший Святослав, объясняя, что украинские военнослужащие сейчас подобные Христу, поскольку сознательно отдают себя в жертву ради своего народа.

«Бог захотел стать пасхальной жертвой, чтобы вобрать в себя все зло, весь грех этого мира и в своем теле в момент смерти на кресте это зло победить и уничтожить. Поэтому крест сегодня из орудия мучений и смерти превратился в знак и знамя победы. Бог захотел умереть на кресте, Бог захотел принести себя в жертву ради спасения человека… Очень подобный вопрос ставит сегодня мир относительно Украины. Спрашивают: что сегодня творится в Украине? И мы сегодня говорим миру, что Украина является сегодня жертвой, жертвой несправедливой агрессии», — подчеркнул глава Украинской греко-католической церкви.

По его словам, «с Украиной распинают Сына Божьего».

«Мы спрашиваем себя сегодня: Боже, а где Ты есть, когда нас убивают? Где Ты есть, когда наши матери ежедневно принимают погибших своих сыновей и укладывают их в гробы? Боже, где Ты есть, когда мы видим искалеченных детей, когда видим переломанные судьбы миллионов? Думают, что убивают Украину, а встречают самого Сына Божьего, который сегодня в очередной раз, возможно, вместе с нами приносит себя в жертву. Когда спрашивают нас сегодня, что творится на нашей земле, мы говорим, что в Украине и с Украиной распинают Сына Божьего», — с такими словами обратился Блаженнейший Святослав к мирян в Страстную пятницу.

Но распятие Христа, подчеркивает духовный лидер греко-католиков, Его смерть в теле нашей Украины не является концом — «сегодняшняя Пасхальная пятница Украины обязательно завтра переменится в пасхальный день, воскресение и радость. Мы верим, что в своем распятии наша боль, наша печаль превратится в радость воскресения».

«И с крестом и в кресте воскреснет украинская надежда, воскреснет радость Украины, воскреснет Украина», — заверил Глава УГКЦ.