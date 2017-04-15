Изобретение гомельского студента поможет людям после инсульта

Его перчатки-роботы не просто занимательный гаджет, сделанный из спортивного интереса. Изобретение 18-летнего парня предназначено для помощи людям, перенесшим инсульт.

Особый плюс изобретения — беспроводная технология.

Общаемся в одной из аудиторий Гомельского государственного машиностроительного колледжа. Максим учится на третьем курсе. Специальность — программное обеспечение информационных технологий.

— Это не совсем программирование, — отвечает он на уточняющий вопрос. — Тут смысл — в объединении программы с железом. Конечная цель — создание действующих образцов.

Идея пришла после визита в кардиологический центр, где Максим увидел последствия инсультов. А именно у пациентов с нарушенной моторикой рук. Это когда пальцы больного парализованы в скрюченном положении. Такое случается примерно в 70% случаев. На восстановление требуются месяцы. Одно из главных условий — постоянные упражнения. При том, что человек, перенесший инсульт, вообще не чувствует рук.

— Принцип действия сейчас поймете, — Максим протягивает перчатку с резиновыми пальцами. — Надевайте.

Перчатка оживает. Под мерное жужжание приводы поочередно оттягивают пальцы и равномерно возвращают в исходное положение, словно стараясь постепенно разогнуть суставы. Такая процедура называется механотерапия.

Матерчатая пара — первый образец. Сегодня Максим использует ее в качестве демонстрационной модели. А вот и более серьезный экземпляр — из пластиковых деталей. К слову, они распечатаны на самодельном 3D-принтере, который смастерил другой умелец — сотрудник Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Евгений Ковалев.

— Смысл в том, чтобы перчатка сидела как можно плотнее, — разъясняет Максим, собирая модель, как конструктор. — Вот эта сделана персонально под меня. Моя рука отсканирована, построена 3D-модель, распечатаны детали. В принципе, для серийного производства можно разработать универсальные размеры: малый, средний, большой. А если какие-то особенности, например для детской руки, тогда уже можно печатать по индивидуальным меркам. Это недорого.

Перчатку легко распечатать в 3D.

В собранном виде пластиковая кисть напоминает руку киношного Терминатора. Только ее предназначение не убивать, а исцелять. Модель гораздо сложнее и совершеннее предыдущих образцов. Для ее работы нужны компьютер и Wi-Fi-соединение с интернетом. Отдельного упоминания достоин сервер, прототип которого также готов. Внешне это пластиковый корпус, напечатанный на том же 3D-принтере. Внутри — жесткий диск, который обрабатывает и хранит информацию, а также подает команды. Один сервер сможет управлять 80 перчатками. При этом человеческий фактор сведен к минимуму. Задача оператора — запустить процесс. Все остальное прописано в программе. Бояться, что из-за сбоя перчатка навредит пациенту, не стоит. Это исключено даже теоретически. Механизм оснащен блокировкой — дальше крайней точки амплитуды движение невозможно. В случае поломки произойдет остановка. Вывихнутых пальцев не будет.

Особый плюс — беспроводная технология. И сервер, и перчатки после зарядки аккумуляторов смогут работать автономно до 12 часов. А значит, в больницах не придется прокладывать сети или нести другие затраты. В конечном итоге картина выглядит примерно так. Пациентам в палатах надевают перчатки, на посту медсестра включает ноутбук и сервер. Устройства устанавливают связь и начинают выполнять команды, заданные программой. Лечебный процесс пошел. Фантастика? Отнюдь….

Максим не скрывает: подобные тренажеры уже есть. Однако по своим характеристикам они далеки от совершенства. Во-первых, это стационарные массивные устройства, к которым нужно доставить пациента, в каком бы состоянии он ни находился. Перчатки-роботы и весь сопутствующий комплект легко поместятся в пакете. Во-вторых, цена вопроса. По предварительным подсчетам, стоимость одной перчатки составит… около 50 рублей. Учитывая назначение, более чем доступно.

На всех этапах разработки Максим консультировался с медиками — врачами госпиталя инвалидов войны, преподавателями медуниверситета. Первым же, кто поддержал идею, стала заведующая отделением раннего вмешательства городской детской поликлиники Галина Шевко. Инсульты, конечно, больше взрослая напасть. Однако есть случаи, когда недуг случается и у детей. В том, что устройство будет востребовано, сомнений нет. Количество инсультов зашкаливает по всему миру.

— Как только в СМИ появилась первая информация, мне стало писать множество людей, — рассказывает Максим. — Просят подарить или продать перчатку. Но я не могу. Прежде всего потому, что это еще не тестированное устройство. Да, я уверен, что навредить оно не может. Однако должны пройти клинические испытания, а безопасность и эффект должны быть подтверждены сертификатом. Пока это лишь прототип, и я не могу гарантировать результат. Сейчас как раз занимаюсь оформлением заявки на патент.

Тем не менее в научно-технических кругах идею уже оценили. Проект Максима Кирьянова стал победителем февральского конкурса Belarus Science and Engineering Fair в номинации робототехника. Интерес проявили представители Института физиологии НАН и Гомельского парка высоких технологий. Есть наметки и в поисках инвесторов. Студента пригласили продемонстрировать разработку на инвестфоруме, который ежегодно проходит в мае. Сюда приезжают делегации из десятков стран.

Но идеальный вариант — обеспечить стартовую площадку самим. Как раз о таких разработках, ориентированных на практическое внедрение, не единожды говорил Президент. В совокупности с улучшением делового климата подобные идеи могут стать локомотивом, который выведет экономику страны на новые рельсы. За высокими технологиями — будущее, которое уже наступило.