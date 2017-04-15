Пандус, обрывающийся за полметра до входа, появился в Усть-Каменогорске
Странный пандус появился возле специализированного административного суда
Странный пандус появился возле специализированного административного суда
Пользоваться им невозможно, так как конструкция обрывается за полметра до входа в здание.
В отделе обеспечения и развития инфраструктуры судов города произошедшее объяснили тем, что деньги на пандусы им выделили раньше, чем средства на входную группу. В ведомстве заверили, что стройка непременно продолжится.
Пока же колясочникам приходится искать другие способы, чтобы попасть в здание суда.