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08:00 (мск), источник: Newtimes.kz

Пандус, обрывающийся за полметра до входа, появился в Усть-Каменогорске

Странный пандус появился возле специализированного административного суда Усть-Каменогорска, передает телеканал КТК.

Пользоваться им невозможно, так как конструкция обрывается за полметра до входа в здание.

В отделе обеспечения и развития инфраструктуры судов города произошедшее объяснили тем, что деньги на пандусы им выделили раньше, чем средства на входную группу. В ведомстве заверили, что стройка непременно продолжится.

Пока же колясочникам приходится искать другие способы, чтобы попасть в здание суда.

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