Пандус, обрывающийся за полметра до входа, появился в Усть-Каменогорске

Пользоваться им невозможно, так как конструкция обрывается за полметра до входа в здание.

В отделе обеспечения и развития инфраструктуры судов города произошедшее объяснили тем, что деньги на пандусы им выделили раньше, чем средства на входную группу. В ведомстве заверили, что стройка непременно продолжится.

Пока же колясочникам приходится искать другие способы, чтобы попасть в здание суда.