Фестиваль под руководством Юрия Башмета завершился в Хабаровске

Прошлым вечером в Хабаровске гала-концертом завершился VII Международный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этом году фестиваль проходил в течение недели с 7 апреля. Концертные выступления были организованы на сценах Краевого музыкального театра и филармонии в Хабаровске, а также в Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре. Участниками фестиваля стали молодые музыканты и уже признанные артисты мирового уровня.

Публика оценила выступления пианистов Ксении Башмет и Ивана Рудина, мастерство исполнителя на стеклянной арфе Александра Лемешева, солистки Приморской сцены Мариинского театра Анастасии Кикоть, а также одного из самых известных исполнителей на исторических духовых инструментах Аркадия Шилклопера. На фестивале по традиции выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Маэстро участвовал в концертах фестиваля как в качестве дирижера, так и в качестве солиста.

В ходе гала-концерта Юрий Башмет исполнил российскую премьеру Прелюдии и Ламенто для альта и струнных итальянского композитора Коласанти.

Заключительный концерт посетил губернатор края Вячеслав Шпорт. Глава региона поблагодарил музыканта за вклад в развитие искусства.