Фестиваль под руководством Юрия Башмета завершился в Хабаровске
Вчера в краевом центре состоялся финальный
Вчера в краевом центре состоялся финальный
Прошлым вечером в Хабаровске
В этом году фестиваль проходил в течение недели с 7 апреля. Концертные выступления были организованы на сценах Краевого музыкального театра и филармонии в Хабаровске, а также в Доме молодежи
Публика оценила выступления пианистов Ксении Башмет и Ивана Рудина, мастерство исполнителя на стеклянной арфе Александра Лемешева, солистки Приморской сцены Мариинского театра Анастасии Кикоть, а также одного из самых известных исполнителей на исторических духовых инструментах Аркадия Шилклопера. На фестивале по традиции выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Маэстро участвовал в концертах фестиваля как в качестве дирижера, так и в качестве солиста.
В ходе
Заключительный концерт посетил губернатор края Вячеслав Шпорт. Глава региона поблагодарил музыканта за вклад в развитие искусства.