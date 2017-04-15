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08:17 (мск), источник: Noi.md

Два знаменитых голливудских актера разводятся

Американский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек и его супруга, актриса Дженнифер Гарнер, направили документы на развод в Высший суд округа Лос-Анжелес.

Об этом сообщает издание TMZ. В прошениях о разводе они ссылаются на непримиримые противоречия между собой. Гарнер и Аффлек планируют оформить совместную опеку над своими детьми. Ожидается, что развод вступит в силу через шесть месяцев. По данным TMZ, документы были поданы одновременно и без участия юриста.

Это свидетельствует о том, что развод происходит мирно и по обоюдному согласию. По всей видимости, супруги не планируют начинать судебную тяжбу и оговорят условия при помощи посредника. Поскольку Аффлек и Гарнер не заключали брачный договор, совместно нажитое имущество будет поделено поровну. Источники TMZ утверждают, что переговоры о финансовых деталях развода пока не завершены.

Материалы по теме15:55 7 октября 2014"С мужем нам комфортнее встречаться дома, чем на съемках’Дженнифер Гарнер в интервью «Ленте.ру» рассказывает о своих жизненных амбициях и любви к театру Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма «Сорвиголова», вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились.

За десять лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года супруги объявили о намерении развестись. Бен Аффлек снимался в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Армагеддон», «Догма», а также «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он дважды становился лауреатом премии «Оскар». Дженнифер Гарнер наиболее известна ролями в фильмах «Сорвиголова» и «Электра», а также в сериале «Шпионка», выходившем с 2001 до 2006 года. В 2002 году она получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в телевизионном сериале — драма». В марте сообщалось, что Аффлек прошел курс лечения алкогольной зависимости.

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