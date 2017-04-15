Во Владивостоке появился еще один памятник Ленину
Торжественное открытие памятника В. И. Ленину состоялось 15 апреля в 9.00 во Владивостоке. Монумент разместился возле дома по адресу Партизанский проспект, 12.
Торжественное открытие памятника В. И. Ленину состоялось 15 апреля в 9.00 во Владивостоке. Монумент разместился возле дома по адресу Партизанский проспект, 12.
В торжествах по случаю открытия памятника приняли участие депутаты Государственной Думы Алексей Викторович Корниенко и Нина Александровна Останина.