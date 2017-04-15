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13:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев ждёт нашествие мошек и комаров

Кровососущих насекомых ожидается в два раза больше обычного.

Прошедшая зима выдалась теплой и снежной, а весна ранней, поэтому создались благоприятные условия для размножения мошек и комаров. Специалисты предполагают, что они начнут кусать уже в конце апреля.

«Если первые комары появятся уже в конце апреля в южных районах области, то в городе и других районах их ожидают во второй половине мая», — рассказали в группе «Инцидент» со ссылкой на Юрия Юрченко, старшего научного сотрудника лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН.

Что же касается мошек, то Людмила Петрожицкая, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН, сказала, что пик их активности придется на начало июля. По её словам, они обычно выходят на «охоту» с 9 до 12 утра и с 16 часов до 20.30.

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