В Челябинске пройдет масштабный фестиваль популярной науки
Лучшие ученые проведут в южноуральской столице лекции и
Лучшие ученые проведут в южноуральской столице лекции и
Лучшие ученые проведут в южноуральской столице лекции и
На следующей неделе в Челябинске начнет работу фестиваль популярной науки «КСТАТИ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В рамках фестиваля пройдет более 30 мероприятий. Они развернутся на 15 площадках города и региона. Самыми крупными станут ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и Областная универсальная научная библиотека. Спикеры фестиваля выступят с лекциями и
«КСТАТИ» является федеральным фестивалем науки, который с 2015 года проводится в разных городах России при поддержке информационных центров по атомной энергии.