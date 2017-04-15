Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Что такое умный дом?
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
11:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске пройдет масштабный фестиваль популярной науки

Лучшие ученые проведут в южноуральской столице лекции и мастер-классы.

Лучшие ученые проведут в южноуральской столице лекции и мастер-классы.

На следующей неделе в Челябинске начнет работу фестиваль популярной науки «КСТАТИ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В рамках фестиваля пройдет более 30 мероприятий. Они развернутся на 15 площадках города и региона. Самыми крупными станут ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и Областная универсальная научная библиотека. Спикеры фестиваля выступят с лекциями и мастер-классами. Посетителей ждут такие необычные мероприятия, как Science Drama, креативный завтрак и суд над супергероями.

Научно-популярный фестиваль ориентирован на широкую аудиторию: мероприятие будет интересно как школьникам и студентам, так и заслуженным профессорам.

«КСТАТИ» является федеральным фестивалем науки, который с 2015 года проводится в разных городах России при поддержке информационных центров по атомной энергии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
КНДР готова ответить ядерным ударом на провокации США
ЕС предложит Великобритании «норвежскую модель» сотрудничества
В результате удара «матери всех бомб» погибли более 90 боевиков
Минобрнауки наделили полномочиями в сфере детского отдыха
КНДР на военном параде продемонстрировала собственные ракеты
Макрон укрепил лидерство накануне выборов во Франции
В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Спорт
«Если есть вопросы к судьям, то лишь у СКА». Дальше будет жарче? Александр Медведев призвал не гневить хоккейных богов, Зубарев раскрыл секрет голевого прорыва, а Дворковича удивило судейство
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь