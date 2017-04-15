В Челябинске пройдет масштабный фестиваль популярной науки

Лучшие ученые проведут в южноуральской столице лекции и мастер-классы.

На следующей неделе в Челябинске начнет работу фестиваль популярной науки «КСТАТИ», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В рамках фестиваля пройдет более 30 мероприятий. Они развернутся на 15 площадках города и региона. Самыми крупными станут ЮУрГУ, ЮУрГГПУ и Областная универсальная научная библиотека. Спикеры фестиваля выступят с лекциями и мастер-классами. Посетителей ждут такие необычные мероприятия, как Science Drama, креативный завтрак и суд над супергероями.

Научно-популярный фестиваль ориентирован на широкую аудиторию: мероприятие будет интересно как школьникам и студентам, так и заслуженным профессорам.

«КСТАТИ» является федеральным фестивалем науки, который с 2015 года проводится в разных городах России при поддержке информационных центров по атомной энергии.