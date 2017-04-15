Омичка прокатилась на крыше «девятки» по 70 лет Октября — видео

Необычную форму досуга запечатлели очевидцы на улице 70 лет Октября, что в Кировском округе Омска.

В субботу, 15 апреля, в пять часов утра в объектив камеры попала «девятка», на крыше которой сидела девушка. За что она фиксировала себя к отечественному автомобилю и куда держала путь, пока не ясно.

Ясно лишь одно, что развлечение для девушки обернется для водителя штрафом.