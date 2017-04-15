Католики и православные Беларуси отмечают Великую субботу

Христиане Беларуси празднуют Пасху в текущем году в один день — 16 апреля. Католики и православные одновременно держали пост и проживали в молитвах и размышлениях каждый день Страстной седмицы, посвященной событиям последних дней земной жизни Иисуса.

В День Великой субботы католики и православные вспоминают телесное погребение Иисуса Христа. По словам православных священнослужителей, для всех христиан этот день и скорбный, и радостный одновременно: Иисус во гробе, но грядет чудо.

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел в 09:00 отслужит в Свято-Духовом соборе в Минске божественную литургию, в 23:15 — Пасхальную Полунощницу, в 23:45 — возглавит крестный ход. В полночь в храмах начнется пасхальная заутреня, после которой — божественная литургия. Священнослужители облачатся сначала в белые, а потом красные одежды.

В субботу в храмах начинается благословение еды на праздничный пасхальный стол. В католических приходах благословение блюд будет вестись каждый час в течение всего дня.

Глава Римско-католической церкви в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич в 11:00 благословит пасхальные блюда прихожан в приходе Святого Антония в микрорайоне Малиновка, в 13:15 — в костеле Пресвятой Троицы на Золотой Горке, в 14:00 — в костеле Святого Симеона и Святой Елены.

В приходе Матери Божьей Будславской в микрорайоне Каменная Горка в 12:00 благословлять пасхальные угощения будет апостольский нунций Габор Пинтер.

Пасхальная Вигилия в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске начнется в 21:45.